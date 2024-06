Em entrevista concedida à rádio Caturité FM nesta quarta-feira (19), o presidente do PT de Campina Grande, Hermano Nepomuceno, expressou insatisfação com a decisão do PT nacional de apoiar a pré-candidatura de Jhony Bezerra (PSB) à prefeitura da cidade. Segundo Nepomuceno, essa decisão compromete a estratégia eleitoral e a chapa proporcional da federação partidária composta por PT, PCdoB e PV.

Hermano Nepomuceno destacou a dificuldade e o esforço envolvidos na formação da chapa proporcional, mencionando a dedicação da militância e a inclusão de vereadores atuantes.

– Esse posicionamento não tem nenhum cuidado, nenhuma preocupação com a chapa proporcional. Eu sei da dificuldade que foi montar essa chapa. Houve uma disputa insana e montamos uma chapa de militância, com dois vereadores que já têm mandato, que são a Jô Oliveira (PCdoB) e Napoleão Maracajá (PT). Os dois são muito atuantes e estão na nossa chapa na federação. Uma decisão dessas atrapalha todo o processo – afirmou Nepomuceno.

Ele argumenta que, ao priorizar uma candidatura fora da federação, o PT nacional desconsidera o trabalho local e as dinâmicas específicas da cidade.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

