A executiva nacional do PT decidiu homologar o apoio do partido em nove estados, totalizando 15 municípios com mais de 100 mil eleitores, entre eles, o estado da Paraíba, e o apoio vai para o pré-candidato do PSB a prefeito de Campina Grande, Jhony Bezerra, em oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, que disputa a reeleição pelo Uniao Brasil.

Em relação a João Pessoa, nada ainda foi decidido sobre o pleito, cuja disputa pela prefeitura está sob a decisão de uma pesquisa entre os militantes para escolher o candidato do partido. A priori, a escolha seria entre os deputados Luciano Cartaxo e Cida Ramos, mas ela desistiu de participar da pesquisa.

Conforme o documento, a direção municipal fica autorizada a concluir as negociações onde for necessário, para a indicação dos nomes para concorrer aos cargos de vices e eventuais ajustes na chapa de candidaturas proporcionais em função do número de vagas e para o cumprimento da cota de gênero.

Em caso de substituição de candidatos ou candidatas já homologadas, em virtude de renúncia, morte, inelegibilidade, indeferimento ou cancelamento de registro, a Comissão Executiva Municipal, em conjunto com a Nacional, comunicará escolha dos substitutos (as).

O PT vai apoiar ainda os candidatos nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso,Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo