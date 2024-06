Vereador do PV opina que candidatos não estão prejudicados

Enquanto o vereador Marcos Henrique se sente prejudicado com a indefinição do PT, o vereador Emano Santos, que busca a reeleição pelo PV, disse que o prejuízo recaiu aos candidatos da majoritária por conta da indefinição do PT em relação ao processo eleitoral em João Pessoa.

Ele mesmo disse que já vem se movimentando, até porque apoia a reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP) porque foi um acordo entre o PCdoB e o PV que, inclusive, segundo o vereador, o Partido Verde foi o primeiro a declarar apoio ao prefeito.

“Eu acredito que isso venha a prejudicar a candidatura pela Federação, na majoritária, mas na proporcional, os pré-candidatos estão nas ruas, na luta em prol das eleições de 2024. Agora quanto ao impasse, isso vem se refletindo na majoritária”, avaliou.