João Pessoa: vereador desabafa sobre indefinição do PT

O vereador Marcos Henriques externou preocupação com a indefinição do Partido dos Trabalhadores em relação ao processo eleitoral de João Pessoa. Segundo ele, a demora tem prejudicado até a formação da chapa proporcional. O vereador é o único representante do Partido na Câmara de João Pessoa e se mostra preocupado com a reeleição.

“O impasse continua sem podermos agregar nomes à nossa chapa. A gente já queria ter feito a prévia, porque já teria o nome do nosso candidato ou candidata a prefeito. Toda essa situação tem prejudicado e muito e, principalmente, a campanha dos candidatos a vereadores. Esperamos que isso tenha um desfecho urgente, neste final de semana, para que a gente possa, pelo menos, pegar um pedaço da campanha – já que estamos muito prejudicados”, desabafou.

O vereador disse ainda que independente de pesquisas ele vota no candidato do PT. “O candidato ou candidata que for do meu partido é para quem eu vou fazer campanha é para quem eu vou lutar, porque eu acredito no partido e não em pessoas. Eu acredito no programa do PT, no presidente Lula, que tem política pública em todos os municípios e eu acredito numa gestão petista para João Pessoa”, avaliou.