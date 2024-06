Presidente do PCdoB em Campina: candidatura de Inácio Falcão está mantida

A presidente da federação partidária Brasil da Esperança (PC do B, PT e PV) em Campina Grande, Glauce Jácome, avaliou a decisão da executiva nacional do PT, que deliberou pelo apoio à pré-candidatura de Jhony Bezerra, do PSB.

Glauce, que também preside o PC do B no município, reforça que os dirigentes das siglas na Rainha da Borborema estão coesos, em torno do nome de Inácio Falcão.

Jácome diz que estas discussões são feitas há um bom tempo, dentro do Forum Pró-Campina, e que Inácio segue pré-candidato.

“A pré-candidatura de Inácio Falcão é legítima e vem sendo construída há um tempo em diálogo permanente com o Fórum Pro-Campina e também com o próprio PT local, sobretudo através das pré-candidaturas proporcionais, acompanhada pelos presidentes dos partidos que compõem a Federação. Infelizmente, esse processo foi atropelado pela decisão do PT Nacional, no entanto, a decisão final, não cabe a um partido isoladamente, mas a Federação Nacional. De maneira que Inácio segue pré-candidato, com todo o apoio do nosso partido”, declara Glauce.

