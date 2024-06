O deputado Wilson Filho, agora novo secretário de Educação do governo de João Azevêdo (PSB) toma posse nesta quinta-feira (13), do cargo. Em vídeo enviado à imprensa, o novo secretário agradeceu ao governador e ao seu partido, o Republicanos, pela indicação. O parlamentar ocupa o cargo deixado pelo professor cearense Roberto de Souza, que também foi uma indicação do partido.

Também toma posse do cargo de secretário Executivo da Gestão Pedagógica, José Edilson de Amorim. A solenidade acontece a partir das 17h, no Centro de Formação de Educadores de João Pessoa, localizado em Mangabeira.

Para Wilson Filho, esse é um novo desafio e um novo momento para a educação, e que assume a missão com muita responsabilidade, compromisso e trabalho e com o olhar especial que a Educação da Paraíba merece.

“Assumirei o cargo com a mesma dedicação e compromisso que sempre pautaram a minha vida pública”, pontuou.

