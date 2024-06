Anunciado o nome do novo secretário de Educação da Paraíba

O deputado estadual Wilson Filho ( Republicanos) foi anunciado pelo governador João Azevêdo como novo secretário de Estado da Educação da Paraíba.

O ex- reitor da Universidade Federal de Campina Grande ( UFCG),José Edilson de Amorim, assume como secretário Executivo da Gestão Pedagógica.

Os atos com as nomeações serão publicados na edição desta quinta-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE).