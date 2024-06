O líder da Oposição na Assembleia Legislativa na Paraíba, George Morais (União Brasil), que vem há dias convocando a equipe da Secretaria de Educação para comparecer à ALPB para prestar esclarecimentos sobre as ações da Pasta, disse que agora espera um melhor diálogo com o novo secretário de Educação, Wilson Filho (Republicanos).

“A bancada de oposição aguarda os primeiros resultados, as primeira ações, as medidas que o novo secretário da Educação tomará, na expectativa que ele possa se cercar de uma equipe técnica, qualificada, que possa ajudá-lo a resolver os inúmeros problemas que a educação paraibana se encontra”, avaliou.

O parlamentar disse ainda ter a expectativa de que o diálogo possa melhorar com o Poder Legislativo e que as críticas possam ser ouvidas, assim como as sugestões de melhorias possam ser acatadas de forma democrática.

“É essa a contribuição que a bancada de oposição deseja fornecer para o estado da Paraíba, de buscar ações para melhoria na infraestrutura das escolas, na condição de trabalho dos professores e, consequentemente, de ensino para as nossas crianças e adolescentes. Naturalmente deve-se aguardar o período de adaptação, de tomada de pé da situação, que não é fácil, mas desejamos que o deputado tenha a capacidade que faltou a equipe anterior, de poder encaminhar as solução para a educação paraibana e que deve ser prioridade”, opinou.