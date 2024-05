Petista nega que tenha cargos no governo do prefeito de João Pessoa

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, Jackson Macedo negou em entrevista concedida à imprensa que tenha cargos no governo de Cícero Lucena (PP), cuja acusação teria partido do deputado federal, Luiz Couto, que teria dito que Macedo estava muito bem servido na administração, daí a insistência do apoio do partido à reeleição do prefeito da Capital.

“Eu não vou responder isso. Eu sou presidente profissionalizado pelo PT, isso é um instrumento, que graças a Deus, o PT usa em todos os estados. Eu sou presidente profissionalizado, eu tenho salário, assim como a direção nacional, a presidente Gleisi Hoffmann. Então, eu não tenho nenhum tipo de relação financeira com a administração municipal. Eu quero ter uma relação política”, destacou.

Macedo revela que quer sim, discutir com Cícero Lucena, as eleições de 2024 e , principalmente, a de 2026. “Ter um prefeito de uma capital, que nunca foi nosso aliado, diz que quer votar em Lula em 2026 e a gente minimizar isso. Achar isso pouco. Eu acho de um equívoco, de uma pequenez política sem tamanho”, advertiu Jackson Macedo.