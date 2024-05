Luiz Couto acusa presidente do PT-PB de cometer etarismo contra ele

O clima não anda nada bom entre o deputado federal Luiz Couto e o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, isso porque os dois vêm divergindo quanto ao processo eleitoral em João Pessoa.

Couto é pela candidatura própria do partido e Macedo defende que o PT faça aliança com o prefeito Cícero Lucena (PP), que vai para a reeleição.

Na última reunião realizada na segunda-feira (13), quando o Grupo Trabalho Eleitoral do PT anunciaria a decisão sobre o processo na Capital, que não houve, Couto e Macedo se desentenderam e sobraram acusações para todos os lados.

Em entrevista concedida nessa sexta-feira (17) à imprensa, Macêdo falou sobre o desentendimento com Couto, que o acusou de terceirizar o PT para decisões pessoais e chegou a pedir a destituição de Macedo da presidência do partido.

O presidente disse que não iria rebater as acusações levianas “que esse deputado faz contra mim, até porque fui eleitor dele por muitos anos, o defendi dentro do PT,. Eu ach , sinceramente, que chegou a hora do companheiro Luiz Couto descansar. Terminar a vida política dele”, disse acrescentado que forçam Couto a disputar porque figuras políticas usam ele para se sustentarem politicamente”, revelou.

O coordenador do mandato de Couto, Luís Nunes, que também é secretário de Organização do PT/PB, disse que Jackson Macêdo infringiu o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal ao ser desrespeitoso e negar a importância e o legado do deputado Luiz Couto.

“Macedo está cometendo crime, o que é inadmissível. O Estatuto do Idoso, além de proibir a discriminação contra a pessoa idosa, estipula penas e sanções para quem comete tal crime. Um Presidente de um partido deve ser sempre um conciliador, jamais um gerador de conflitos. Infelizmente, é assim que vem se comportando Jackson Macêdo”, advertiu Nunes.