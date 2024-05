Secretário sugere expulsão de Luciano Cartaxo do PT

Pedro Matias, secretário executivo de Esporte e Lazer do Governo do Estado e filiado ao PT, afirmou em entrevista que defende a expulsão do deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) dos quadros do partido.

Matias destacou a importância do respeito às regras internas do PT, enfatizando que o impasse em João Pessoa ocorreu devido à tentativa de Cartaxo de impor sua candidatura sem seguir os procedimentos estabelecidos.

Ele ressaltou que o PT é um partido democrático e que não tolera desrespeito às suas normas internas.

Também declarou que aqueles que não respeitam a democracia interna não devem ter espaço no PT, seja para pré-candidaturas ou candidaturas.