Presidente do PT/PB descarta expulsão de Luciano Cartaxo

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores da Paraíba (PT-PB), Jackson Macêdo, se pronunciou sobre a possível expulsão do deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) da legenda, em meio às divergências sobre as prévias eleitorais para a disputa majoritária em João Pessoa.

Macêdo destacou que uma punição ao deputado seria um excesso, ressaltando que não defende a expulsão de nenhum membro do partido.

“Não defendo expulsão de ninguém do PT. É público que Luciano não respeitou as regras partidárias, seria um desrespeito com a base militante muito grande, mas cabível de expulsão ou de punição eu não acredito que seja necessário esse tipo de coisa”, disse.

A posição de Macêdo diverge da manifestação do secretário executivo de Esporte da Paraíba, Pedro Matias, que defendeu a expulsão de Luciano Cartaxo do partido por não acatar as prévias definidas pela legenda.