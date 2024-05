Presidente do PT explica por que é contra o partido disputar a prefeitura de João Pessoa

O presidente estadual do PT na Paraíba, Jackson Macêdo,é defensor da tese que o partido não tenha candidatura em João Pessoa e apoie à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP) e por isso tem sido muito criticado por alguns partidaristas, entre eles, o deputado federal, Luiz Couto.

Conforme Macedo,a estratégia do PT não é só eleger petistas, mas sim eleger parceiros que defendem a democracia, que estejam próximos ao projeto nacional da legenda contra o fascismo, que segundo ele, é crescente no Brasil e que não diminuiu com a derrota do ex-presidente Bolsonaro (PL).

“O sentimento que o PT nacional defende está numa resolução, que diz que onde os democratas estiverem mais bem situados, aliados do nosso projeto, o PT tem que abrir mão de disputar candidatura, se disputar, só se for realmente para vencer a eleição. É simples: o PT só deve disputar eleição onde ele polarizar a disputa”, disse.

Macedo alerta ainda que o PT passou da época de disputar eleição só por disputar e que não pode mais entrar nessa.

“Eu acho que tem um risco muito grande de a eleição em João Pessoa, ficar polarizada entre o atual prefeito e o bolsonarismo na cidade e há ainda um risco muito grande do PT terminar as eleições em 4º lugar, correndo ainda o risco de perder o mandato de vereador que tem Câmara e de ter um vice do próprio PT”, avaliou.

Ele destacou que não faz a política do ôba-ôba, do viva PT com o alguns fazem usando a sigla para projeto pessoal, se assim o fosse, estaria defendendo a candidatura própria.

“Mas eu não vou fazer isso, de ser irresponsável com a cidade, com o país. Nós estamos vivendo uma guerra nesse país de fake news e achar que vamos vencer isso sozinhos com o PT em 2026, é de um absurdo, de uma irresponsabilidade política muito grande”,enfatizou.