O jornalista Celso Batista acredita que seu nome será homologado como pré-candidato do PSOL na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, durante a convenção que será realizada neste sábado (27), no Sintep, localizado no centro da cidade.

Ele disse que saiu animado com a referendação da candidatura própria na plenária dessa quinta-feira (25) com os militantes.

O PSOL, que faz parte da Federação com o Rede Sustentabilidade, se encontra dividido porque há uma parte dos filiados que defende o apoio ao pré-candidato a prefeito do PT, Luciano Cartaxo, a exemplo do próprio vice-presidente da Federação, Tárcio Teixeira.

Os integrantes vêm se desentendendo na disputa interna, mas a decisão se segue ou não com a candidatura de Celso Batista, só deve sair na convenção.

“Saímos fortalecidos, animado com o nosso nome senso referendado, mas a decisão sai amanhã na convenção, mas eu não tenho dúvidas que a Federação PSOL REDE irá homologar o nome de Celso Batista como candidato a prefeito para nós decidirmos na disputa dessa cidade, combatendo a direita, mostrando para João Pessoa que temos uma cidade do futuro”, destacou Batista.

