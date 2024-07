O pré-candidato a vice-prefeito de João Pessoa, pastor Sérgio Queiroz (NOVO), comentou, nesta sexta-feira (26), sobre a retirada do apoio do partido à pré-candidatura à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) em Campina Grande.

O anúncio de que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retiraria o apoio ao projeto de reeleição de Bruno para lançar uma chapa ao lado do Novo gerou insatisfação em alguns membros do grupo bolsonarista e apoiadores do gestor na cidade.

“Em 2020, eu apoiei Bruno, inclusive trouxe várias pessoas para apoiá-lo. Em 2022, Bruno apoiou Efraim Moraes e me explicou que precisava fazer isso devido a uma conjuntura política, visando uma reeleição em 2024. Não há nenhum problema nisso. Bruno é uma das figuras mais íntegras que já conheci na minha vida”, afirmou Queiroz.

O pastor destacou que, em cidades como João Pessoa e Cabedelo, o União Brasil não apoia pré-candidaturas do Novo e PL.

“O União Brasil – de Efraim e Bruno – é contra minha pré-candidatura em João Pessoa e a candidatura do PL em Cabedelo. Isso é normal, nossa amizade nunca gerou um alinhamento de grupo político”, explicou.

Queiroz afirmou que a questão não é pessoal, mas sim uma resposta estratégica.

“Não é uma questão pessoal, mas uma questão de sobrevivência. Uma questão de contra-ataque. Não posso fortalecer um partido em Campina Grande, enquanto João Pessoa e Cabedelo estão em um polo diferente do nosso”, concluiu o pastor.

