O deputado estadual George Morais (União Brasil), autor do requerimento de convocação da secretária executiva de Educação, Maria Elizabeth de Araújo, para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), se manifestou contra a mudança de convocação para convite, aprovada em plenário.

– É um dia triste para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Uma fuga, uma manobra ardilosa da secretária da Educação, que não quer debater problemas, denúncias, críticas, responder por que a Paraíba ocupa a terceira pior taxa de analfabetismo – afirmou.

O deputado oposicionista criticou a forma como a mudança foi aprovada e questionou a legalidade da medida. “É um requerimento fake aprovado ontem que não converte a convocação aprovada em convite, que não obedece o regimento interno”, disse Morais.

Diante da situação, o parlamentar anunciou que irá representar contra a secretária Maria Elizabeth no Ministério Público Estadual (MPPB).

– A oposição representará a senhora secretária perante o Ministério Público Estadual, pois isso é um desrespeito com quem quer debater a caótica situação da educação na Paraíba – declarou o deputado.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui