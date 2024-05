A polêmica em torno da ausência da secretária executiva de Educação, Maria Elizabeth de Araújo, na sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) nessa quarta-feira (8) ganhou um novo capítulo.

Em entrevista, o presidente da ALPB, Adriano Galdino (Republicanos), explicou a mudança de convocação para convite, aprovada em plenário.

– Foi aprovado por todos os deputados da casa esse requerimento que diz para transformar a convocação dos secretários em convite. Nessa condição de convite, a secretária não está obrigada a vir nessa data e nem responde por improbidade administrativa – explicou Galdino.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

