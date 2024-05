Em entrevista repercutida na Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (8), o deputado estadual Luciano Cartaxo, filiado ao PT, se pronunciou sobre a decisão da executiva nacional do partido de lançar candidatura própria para a Prefeitura de João Pessoa nas próximas eleições municipais. Cartaxo se mostrou confiante no potencial do PT para vencer o pleito e criticou a gestão do atual prefeito, Cícero Lucena.

Luciano Cartaxo destacou a importância da união do partido para o sucesso da candidatura petista.

– Estamos nessa espera. Não sei o dia que a decisão vai sair, mas deve ser ainda neste mês. É importante que o PT de João Pessoa, Paraíba e Brasil possa ter essa unificação de posição para trazer uma candidatura forte para a capital paraibana – afirmou.

Na entrevista, Luciano Cartaxo também teceu críticas à gestão do atual prefeito de João Pessoa.

– O PT não perdeu o ‘time’, quem perdeu o ‘time’ foi o prefeito de João Pessoa, que está no quarto ano de mandato e até agora nada de resultados para a cidade. O que a gente está vendo são áreas essenciais como saúde e segurança deixando um vácuo, sem realizações e agora denúncias de associação ao crime organizado – disse o parlamentar.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

