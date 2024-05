Luciano Cartaxo reafirma intenção de concorrer à Prefeitura de João Pessoa

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) reafirmou sua determinação em concorrer à Prefeitura Municipal de João Pessoa nas eleições deste ano, apesar das manifestações contrárias do presidente do PT na Paraíba, Jackson Macêdo.

Cartaxo destacou que a vontade contrária de Macêdo “dá e passa”, em declarações à imprensa.

Jackson Macêdo apontou preocupação com o isolamento do partido nas Eleições 2024 em João Pessoa e admitiu a possibilidade de uma aliança com o prefeito Cícero Lucena (PP) já no 1º turno.

Apesar disso, Macêdo não cogita o nome de Cartaxo para a disputa, indicando a deputada Cida Ramos como a melhor opção para o PT.

A decisão final sobre a candidatura do PT na capital paraibana será determinada pela direção nacional do partido, embora o diretório de João Pessoa tenha manifestado apoio à candidatura própria.