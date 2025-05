Suspeito de assassinato em frente a escola é preso pela polícia em Campina Grande

O homem suspeito de matar Jhonny Bezerra Vital dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (6), em Campina Grande.

A vítima foi executada com seis tiros enquanto caminhava para buscar o filho na Escola Municipal Governador José Antônio Mariz, no bairro do Cruzeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e alegou “desacordo comercial” com a vítima como motivação.

Ele deixou um bilhete no local e portava um revólver calibre 38 no momento da prisão. O crime foi registrado por câmeras de segurança e é investigado como homicídio por motivo torpe. A vítima tinha antecedentes por homicídio e porte ilegal de arma.

*com informações do g1pb