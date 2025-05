Ruan Macário, condenado por atropelar e matar motoboy, deixa prisão

Ruan Macário, condenado pela morte do motoboy Kelton Marques em 2021, foi liberado do Presídio Padrão de Catolé do Rocha nesta quarta-feira (7).

Ele progrediu para o regime semiaberto e agora cumpre pena monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada após reclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, reduzindo sua pena de 13 anos e 4 meses para 8 anos e 4 meses.

O advogado da família de Kelton informou que recorrerá da decisão, buscando restaurar a pena inicial. Ruan Macário deve cumprir restrições, incluindo a proibição de consumir álcool ou frequentar festas.

*com informações do g1pb