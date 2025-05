Família de Kelton Marques vai recorrer da decisão que liberou Ruan Macário da prisão

A família de Kelton Marques, motoboy morto em acidente de trânsito em João Pessoa em 2021, vai recorrer da decisão judicial que permitiu a progressão de pena de Ruan Macário, condenado pelo crime.

O advogado da família informou que o objetivo é restaurar a pena original de 13 anos e 4 meses e, se possível, aumentar a pena.

O Tribunal de Justiça reclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio simples, reduzindo a pena para 8 anos e 4 meses e permitindo a progressão para o regime semiaberto.

Ruan Macário foi acusado de dirigir a 163 km/h e fugir do local sem prestar socorro, resultando na morte de Kelton, que estava retornando de um trabalho no momento do acidente.

A defesa da família questiona a decisão e busca justiça para garantir o cumprimento integral da pena, além de afirmar que a pensão estabelecida pela Justiça à família de Kelton permanece válida.

*com informações do g1pb