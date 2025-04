“Difícil de ser evitado”, afirma delegado sobre caso da UEPB

O superintendente da Policia Civil, delegado Paulo Ênio Rabelo, concedeu um entrevista sobre o caso que resultou na morte de um Keyne Diniz, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na noite da última quinta-feira (3), resultado de um ataque a tiros.

O caso, tratado pela Polícia Civil como crime passional, chocou a comunidade acadêmica e a população local.

Segundo informações repassadas pelo superintendente da Polícia Civil na região, delegado Paulo Ênio Rabelo, o autor dos disparos foi identificado como Flávio Medeiros, de 47 anos. Ele invadiu o campus e matou com pelo menos seis tiros Keyne Diniz, proprietário de uma copiadora localizada no terceiro andar do prédio da universidade. Um funcionário também foi atingido com um disparo no ombro esquerdo e foi socorrido.

As investigações apontam que Flávio Medeiros não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-companheira, que é professora. Durante o processo de divórcio, ele teria descoberto que a mulher estava se relacionando com Keyne Diniz, o que teria motivado o crime.

“Trata-se de um crime passional, de proximidade e muito difícil de ser evitado”, declarou o delegado.

Após o crime na universidade, Flávio se dirigiu à escola onde a ex-esposa trabalha, mas foi informado por uma colega que ela não se encontrava no local. A professora, na verdade, estava em uma sala reservada corrigindo provas, mas, desconfiando das intenções do homem, a colega preferiu esconder a verdade.

Sem conseguir encontrar a ex-companheira, o atirador foi até o Instituto de Polícia Científica (IPC) de Campina Grande, situado em uma área isolada da cidade, onde atentou contra a própria vida. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 7h40 da manhã desta sexta-feira (4).

Confira entrevista na íntegra: