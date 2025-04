Crime na UEPB em Campina Grande foi passional e premeditado, confirma Polícia Civil

A Polícia Civil concluiu a motivação do crime ocorrido na noite de ontem (por volta das 20h) na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil em Campina Grande, Paulo Ênio, trata-se de um crime passional, de proximidade, caracterizado pela dificuldade de prevenção.

O autor dos disparos estava em processo de separação com a esposa e, desde o ano passado, já demonstrava sinais de premeditação ao se matricular em um curso de tiro. Ele adquiriu legalmente uma pistola registrada no dia 31 de janeiro de 2025. Ontem, armado com um carregador com 15 munições, ele foi até a copiadora do campus, onde a vítima trabalhava, e efetuou seis disparos na região da cabeça.

Durante o ataque, um funcionário foi atingido no ombro e alguns alunos também sofreram ferimentos, mas sem gravidade. Em seguida, o atirador foi até a escola onde sua ex-esposa trabalha, mas não a encontrou graças à intervenção de uma funcionária.

Após a tentativa frustrada, ele seguiu para o Instituto de Polícia Científica, nas proximidades, e, dentro do próprio veículo, tirou a própria vida com um disparo na cabeça. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital de Emergência e Trauma, mas faleceu por volta das 7h da manhã desta sexta-feira.

A Polícia Civil segue reunindo laudos periciais e depoimentos complementares para concluir o inquérito dentro do prazo legal de 30 dias. A corporação ressalta a importância de denúncias e registros de qualquer indício de violência doméstica, para que ações preventivas possam ser tomadas. No entanto, neste caso, não havia nenhum boletim de ocorrência ou denúncia anterior contra o agressor, o que dificultou qualquer medida preventiva.