Uma forte comoção tomou conta da cidade de Pilões, no Brejo paraibano, durante o velório dos estudantes Gustavo Batista Belo da Silva, de 13 anos, e Fátima Antonella Guedes, de 15 anos.

Os adolescentes perderam a vida em um grave acidente na PB-077, na Ladeira do Espinho, quando o ônibus escolar em que estavam tombou na estrada.

Os corpos foram velados no Centro Social da cidade e, na manhã desta quarta-feira (2), houve uma missa de corpos presentes na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, com a participação de familiares, amigos, professores e moradores da cidade.

A mãe de Gustavo, Leonice Santos, emocionou-se ao falar sobre a perda do filho único: “A dor é grande, a saudade vai ser imensa. Eu achava que ia vê-lo se formar”, lamentou.

Além das duas vítimas fatais, o acidente deixou 31 feridos, alguns em estado grave. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Guarabira e João Pessoa.

O caso levanta preocupações sobre a segurança do transporte escolar na região.