Acidente com ônibus escolar deixa dois mortos e 31 feridos na Paraíba

Na manhã desta terça-feira (4), um grave acidente envolvendo um ônibus escolar da Prefeitura de Pilões resultou na morte de dois estudantes e deixou 31 feridos. O veículo tombou na PB-077, na altura da Ladeira do Espinho, trecho que liga os municípios de Pilões e Cuitegi, no Brejo paraibano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas fatais são um menino de 13 anos e uma menina de 16 anos. Entre os feridos, uma adolescente de 15 anos teve a mão decepada.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Guarabira, a UPA de Guarabira e o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Oito estudantes já receberam alta, enquanto sete foram transferidos para a capital paraibana.

Entre esses, quatro apresentam quadro mais grave, incluindo dois casos de traumatismo cranioencefálico com sinais de alerta, uma vítima com trauma na coluna torácica e a jovem que perdeu a mão. Os demais feridos permanecem internados, mas sem risco de morte.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Imagens registradas no local mostram o ônibus tombado fora da pista, próximo a uma ribanceira. O veículo realizava diariamente o transporte de estudantes de Pilões para escolas em Guarabira, percorrendo um trajeto de aproximadamente 20 km.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e ambulâncias de municípios vizinhos. Além disso, moradores da região auxiliaram no socorro. Entre eles, Flaviano Nunes, que chegou ao local pouco após o acidente e relatou que algumas vítimas apresentavam fraturas em diversas partes do corpo.

A Prefeitura de Pilões lamentou o ocorrido e informou que está acompanhando a apuração dos fatos, além de prestar assistência às vítimas e seus familiares.

Confira a nota da Prefeitura de Pilões:

É com profundo pesar que o município de Pilões lamenta o trágico acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (01), na PB-077, envolvendo um ônibus escolar do município.

Neste momento de absoluta dor, a Administração Municipal expressa solidariedade às crianças, familiares, amigos e aos colegas dos nossos estudantes, bem como a toda a comunidade que sente estas perdas irreparáveis.

Desde os primeiros instantes, a prefeita Soraya acompanhou presencialmente o ocorrido e mobilizou imediatamente as equipes de emergência para prestar o socorro necessário. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e as ambulâncias da nossa cidade atuaram rapidamente. Agradecemos também aos municípios vizinhos que participaram do resgate e atendimento às vítimas.

Sabemos que este é um momento de angústia e também de muitas perguntas. Assim como toda a população, queremos respostas sobre o que ocorreu e estamos acompanhando de perto a apuração dos fatos pelas autoridades competentes. É fundamental que tudo seja esclarecido.

Pilões está de luto. Estamos comprometidos em prestar toda a assistência necessária às vítimas e suas famílias.

Nesse instante, não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Porém, externamos nossos votos de solidariedade, rogando a Deus suas bênçãos para que conforte o coração dos familiares e amigos, e que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de todos que sofrem estas imensuráveis perdas, os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade.