Seis pessoas são presas após protestos em bairro de João Pessoa

Seis pessoas foram presas nesta sexta-feira (15) com material inflamável após um protesto no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Segundo moradores, as manifestações iniciaram após o corpo de um jovem de 20 anos ter sido encontrado durante a manhã em uma área de granja. A população também reclamou de abordagens violentas durante a ação policial.

Os moradores da Comunidade Maria de Nazaré, que é localizada no bairro Colinas do Sul, denunciaram que na noite de quinta-feira e madrugada da sexta-feira, houve um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos, o que teria resultado na morte do morador.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram chamadas por causa de “evento com disparos de armas de fogo na região”. O coronel Otávio Ferreira, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Em seguida, realizaram rondas na região, mas não localizaram ninguém. Segundo ele, a área é de mata, o que dificultou o avanço no terreno.

Na manhã desta sexta-feira, ainda de acordo com o Coronel Ferreira, a equipe policial recebeu a informação do corpo encontrado. Segundo ele, ainda não se pode afirmar quem matou o jovem porque a população teria violado o local do crime e retirado o corpo, o que dificultou o trabalho da perícia.

O jovem morto é Erick de Andrade Xavier. Ele era investigado por tráfico de drogas e porte ilegal de armaa.

* Com informações do G1pb