Moradores protestam em bairro de João Pessoa após homem ser encontrado morto

Moradores do bairro Colinas do Sul estão realizando manifestações em diferentes pontos do bairro, após a morte de um homem. A vítima que ainda não teve a identificação divulgada foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (15), em uma área de granja.

Os moradores da Comunidade Maria de Nazaré, que é localizada no bairro Colinas do Sul, denunciam que na noite desta quinta-feira (14) e madrugada desta sexta-feira (15), houve um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos, o que teria resultado na morte do morador.

De acordo com o Capitão Claudemberg, um corpo foi encontrado em uma área de granja no bairro. No entanto, quando a Polícia Militar chegou no local, foi impedida de entrar pelos moradores, que fecharam diveros pontos em protesto, alegando que a vítima foi morta pela polícia.

A Polícia Militar conseguiu desbloquear pontos e alguns manifestantes foram detidos.

Com informações do G1pb