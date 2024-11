Operação integrada intercepta transporte de drogas em Santa Rita

Dez quilos de crack e mais de R$ 2 mil reais foram apreendidos, na tarde desta quinta-feira (7), durante Operação integrada da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Santa Rita.

O material estava sendo transportado em um carro. O condutor do veículo, de 50 anos, foi preso em flagrante.

A abordagem foi feita de forma conjunta pelos policiais da Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRv) e da PRF.

A droga estava sendo trazida da cidade de Belém-PB para Santa Rita. As investigações podem chegar a outros envolvidos no esquema do tráfico.

O preso e o material foram levados para a 6ª Delegacia de Polícia, em Santa Rita.