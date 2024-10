O homem envolvido no acidente de carro que matou um policial militar na noite desta sexta-feira (18), em João Pessoa, teve prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia neste sábado (19).

O suspeito é um professor de 55 anos, que dirigia embriagado no momento da colisão. Ele avançou uma placa ‘pare’ e bateu na moto do policial.

De acordo com a delegada Wanderleia Gadi, responsável pela investigação do caso, o homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado com base no Código Penal por homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

A delegada explicou que o professor assumiu o risco de matar ao dirigir embrigado e pode pegar uma pena de 6 a 20 anos de prisão.

A polícia informou que o teste do etilômetro realizado no local do acidente constatou que o motorista apresentava teor alcoólico de 0,26 MG/L.

A vítima do acidente, o policial militar Osvaldo Beltrão de Araújo Neto, de 40 anos, estava atendendo uma ocorrência na hora que o suspeito avançou uma placa “pare” e bateu na sua moto.

Segundo a capitã Suzana Sobral, Osvaldo estava em serviço e a caminho de atender uma ocorrência justamente no bairro de Manaíra, na Avenida João Câncio, onde ele foi morto.

