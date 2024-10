Um militar de 40 anos morreu em um acidente na noite desta sexta-feira no bairro de Manaíra, em João Pessoa, ao transitar de motocicleta pelo cruzamento entre as avenidas João Câncio e Juvenal Mário da Silva.

Osvaldo Beltrão de Araújo Neto era cabo da Polícia Militar.

O policial foi atingido por um veículo dirigido por um professor de 55 anos, que não respeitou uma placa de “pare” e avançou.

O BPTran informou que a embriaguez do motorista imprudente foi constatada ainda no local do acidente.

O docente foi levado para a Central de Polícia Civil, sendo autuado por homicídio doloso.

Ele não teve sua identidade divulgada.

A vítima, Osvaldo Neto, entrou na Polícia Militar em março de 2007.

