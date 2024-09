Polícia prende dupla acusada de cometer assaltos e recupera motocicleta, em João Pessoa

A Polícia Militar frustrou uma dupla acusada de cometer assaltos e de tomar uma motocicleta durante um roubo, na zona sul de João Pessoa. A ação aconteceu na noite da última sexta-feira (27) durante a 7ª edição da Operação Força Total.

De acordo com o 5º Batalhão, os acusados foram encontrados com uma arma de fogo calibre 28 e a motocicleta. Um deles já tinha dois mandados de prisão em aberto. A captura dos suspeitos foi realizada pela Força Tática e aconteceu logo após o crime, na região de Gramame.

O caso foi apresentado na Cidade da Polícia Civil para a devida autuação.

A 7ª edição da Operação Força Total acontece com ações simultâneas de todas as Polícias Militares do país, com reforço da prevenção aos delitos, e outros ações na segurança pública. A iniciativa da operação é do Conselho Nacional de Comandante Gerais das Polícias Militares.