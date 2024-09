Operação policial apreende 19 armas de fogo na Paraíba

Dezenove armas de fogo e mais de 250 porções de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar nos dois dias da 7a edição da Operação Força Total, realizada nesta última quinta e sexta-feira (27) na Paraíba.

O número faz parte do balanço final, divulgado na manhã deste sábado (28), que analisou as ocorrências no período.

A Operação Força Total aconteceu com ações simultâneas de todas as Polícias Militares do país, com reforço da prevenção aos delitos, e outros ações na segurança pública. A iniciativa da operação é do Conselho Nacional de Comandante Gerais das Polícias Militares.

Na Paraíba, o próprio comandante-geral da PM, o coronel Sérgio Fonseca, atuou nas ruas na zona sul de João Pessoa na noite de quinta-feira, apreendo drogas com a Forca Tática do 5° Batalhão e apoio da Companhia de Policiamento Com Cães (CPCães).

Além das armas, das 259 porções e mais um quilo de droga apreendida, 10 mandados de prisão foram cumpridos. Entre os foragidos presos estavam acusados de homicídio e crimes patrimoniais. Ao todo, 59 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram conduzidas para as delegacias sendo apontados como autores de crimes ou atos infracionais.

Ainda no âmbito da operação, a PM recuperou 13 veículos que haviam sido roubados ou furtados, e realizou quase 250 checkpoints com atuação preventiva no trânsito. Ações da PM aconteceram em 197 cidades, através de 436 atendimentos de ocorrências registradas pelo número 190.

* Ascom/PMPB