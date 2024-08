A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (29) a denominada Operação Controle Remoto 2, que tem como objetivo combater furtos eletrônicos praticados, mediante fraude, contra as municipalidades de Boa Vista/PB e Cajazeirinhas/PB no final do ano de 2022.

Segundo as investigações, hackers conseguiram invadir as contas bancárias dos referidos municípios, transferindo criminosamente, para suas contas pessoais e para contas de terceiros (“laranjas”), um valor total de R$ 47.364,41, da prefeitura de Boa Vista, e R$ 151.850,84, de contas do município de Cajazeirinhas.

Durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu rastrear o dinheiro furtado, tendo deflagrado, em 10/10/2023, a primeira fase da Operação Controle Remoto, com cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de São Paulo/SP, além de bloqueio de valores dos investigados.

Agora nesta segunda fase, foram cumpridos mais dois mandados de busca e apreensão, ambos em São Paulo (bairros Jardim Sapopemba e Jardim Gianetti), expedidos pela 4ª Vara Federal de Campina Grande/PB. Além disso, o Juízo Federal determinou o afastamento de sigilos bancários de suspeitos de participação nos crimes.

Caso sejam confirmados os indícios de autoria e materialidade, os investigados poderão responder pelos crimes de furto eletrônico mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que – somadas – podem chegar a 21 anos de reclusão.

A operação foi denominada de “Controle Remoto” pelo fato de hackers residentes em São Paulo terem conseguido controlar, à distância, de forma remota, as contas bancárias de municípios paraibanos e subtrair os recursos públicos nelas contido.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online