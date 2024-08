O pai de Ana Cecília Gomes Barbosa, de 2 anos, foi indiciado por estupro qualificado, segundo informações da delegada Suelane Guimarães, que concluiu o inquérito.

A menina morreu há um mês em Aroeiras, no Agreste da Paraíba. Apesar do estupro comprovado, a causa da morte foi classificada como indeterminada no laudo técnico. O homem, de 28 anos, está preso em Campina Grande e nega o crime.

A prisão ocorreu em flagrante no dia 18 de julho, após o pai ser ouvido na delegacia de Queimadas.

A mãe da criança também foi ouvida, mas foi liberada, já que as investigações indicam que ela desconhecia os abusos. Ana Cecília foi sepultada no dia 19 de julho, em Aroeiras, sob forte comoção.

A criança já havia enfrentado problemas de saúde, como desnutrição crônica e anemia grave, o que a deixou internada no Hospital Arlinda Marques, em João Pessoa, por quase um mês antes de sua morte.

Além disso, ela não frequentava a creche havia três meses, segundo funcionários.

