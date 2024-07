Criança de 2 anos morre após ser estuprada pelo próprio pai

Uma menina de dois anos, possivelmente autista, morreu no final da manhã desta quinta-feira (18) após ser estuprada pelo próprio pai, de 28 anos, em Aroeiras, Paraíba.

De acordo com a delegada Suelane Guimarães, a criança dormia há 10 dias com o pai no colchão da sala, enquanto a mãe dormia com o recém-nascido na cama.

Durante esse período, a mãe notou que a filha chorava e gritava todas as noites, demonstrando dor, com maior intensidade na noite anterior. A criança não falava devido à suspeita de autismo.

A mãe percebeu que o lençol havia sido trocado e, desconfiada, exigiu que o pai levasse a criança ao hospital. Ao chegar na unidade, a menina estava sem movimentos nas pernas e apresentava hematomas. O pai foi preso no hospital.

O casal foi levado à Delegacia de Queimadas, onde foram ouvidos pela delegada. O suspeito, com histórico de abuso, foi encaminhado para a carceragem e aguardará audiência de custódia nesta sexta-feira (19).

*com informações do g1 pb