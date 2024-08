Pediatra alega que toques denunciados ocorreram durante exames

O médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima foi indiciado pela polícia por atos de violência sexual contra quatro crianças, com idades entre 4 e 9 anos.

O inquérito policial, que corre em segredo de Justiça, conta com 200 páginas e inclui os depoimentos das vítimas e do próprio médico, que nega todas as acusações.

Em seu depoimento, Fernando alegou que os toques denunciados ocorreram durante exames clínicos, justificando que examinou a bexiga de uma das crianças devido à suspeita de infecção urinária.

O pediatra também afirmou que, em função das acusações, decidiu encerrar sua prática médica, fechando todos os seus consultórios.

A polícia pediu a prisão preventiva do médico, mas a Justiça ainda não emitiu uma decisão sobre o caso. Hoje, o Ministério Público designou o promotor de justiça Bruno Leonardo Lins para acompanhar o processo, após dois outros promotores se declararem impedidos por motivos pessoais.

O caso segue em andamento, e novas atualizações são esperadas nos próximos dias.

*com informações da TV Cabo Branco.