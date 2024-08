Inquérito contra médico Fernando Cunha Lima é concluído pela Polícia Civil

A Polícia Civil finalizou nesta terça-feira (13) o inquérito que investiga o médico Fernando Cunha Lima, suspeito de abuso sexual contra crianças em João Pessoa.

O conteúdo da investigação permanece sob sigilo e será divulgado em detalhes nesta quarta-feira (14).

Até a semana passada, seis vítimas, incluindo a sobrinha do médico, Gabriela Cunha Lima, haviam acusado Fernando de estupro. Os abusos teriam ocorrido durante consultas médicas e, no caso de Gabriela, em 1991, quando ela tinha nove anos.

Fernando Cunha Lima nega as acusações e, segundo seu advogado, Aécio Farias, ele respondeu a todas as perguntas feitas pela polícia.

A Polícia Civil já solicitou a prisão preventiva do médico, mas a decisão aguarda parecer do Ministério Público da Paraíba, que enfrenta dificuldades para definir um promotor devido a dois profissionais já terem se declarado suspeitos no caso.