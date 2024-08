Sobrinha de médico relata abuso sofrido há mais de 30 anos

Após denúncias sobre caso de abuso contra o médico pediatra Fernando Cunha Lima, a sobrinha do acusado, relatou abuso sofrido por ela pelo o próprio tio.

Gabriela Cunha Lima, hoje com 41 anos, relatou ter sido abusada quando tinha apenas 9 anos de idade, em 1991. O pediatra é investigado pela Polícia Civil da Paraíba após a mãe de uma criança de também 9 anos denunciar o profissional.

Durante entrevista à TV Correio na tarde desta quarta-feira (07), Gabriela descreveu como se deu o crime ocorrido há mais de 30 anos.

“A gente frequentava a casa dele, veraneava. Em um desses dias, ele me acordou. Eu dormia no quarto da filha dele. Eu lembro que ele tinha voltado para almoçar. Ele ficou brincando comigo, dizendo que eu tinha acordado de madrugada com saudades do meus pais. Eu fiquei sem entender, porque não lembrava de ter acordado de madrugada. Quando foi mais tarde, todo mundo desceu e ele me chamou no quarto”, detalhou.

A vítima concedeu detalhes do abuso sofrido.

“Ele [Fernando Cunha Lima] abaixou a calça e pediu para eu colocar as mãos nos órgãos dele, ficar fazendo movimento. Ele pediu para eu baixar a minha calça e colocou nas minhas partes íntimas e pediu segredo”

Segundo Gabriela, a família foi comunicada do crime. À época, o pai da vítima chegou a procurar Fernando.

“Meu pai tinha procurado o pedófilo para matá-lo, mas ele [Fernando] estava viajando. Ele não morreu porque estava viajando”, explicou.

Gabriela se diz arrependida de não ter denunciado o abuso. A vítima afirmou que já era tarde quando buscou as autoridades.

“Eu me sinto culpada, por mais que todo mundo diga que não, por não ter feito a denúncia antes. Não poderia ter feito a denúncia em 1991, porque eu era uma criança. A partir dos 18 anos eu poderia ter feito essa denúncia. Quando eu fui denunciar já era tarde, eu já estava com 41 anos”, lamentou.

