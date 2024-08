Um médico pediatra está sendo investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos dentro de seu consultório, em João Pessoa.

De acordo com a Polícia Civil, o incidente ocorreu no dia 25 de julho, durante uma consulta de rotina, quando a mãe da vítima flagrou a violência sexual.

A mãe relatou que estava no consultório com suas duas filhas, transcrevendo uma receita, enquanto o médico brincava com sua filha caçula.

Ao terminar, a mãe se levantou e flagrou o médico tocando as partes íntimas da filha mais velha. Imediatamente, a mãe retirou a criança do local e registrou a denúncia na delegacia.

O superintendente da Polícia Civil em João Pessoa, Cristiano Santana, informou que foram solicitados exames e começaram a colher os depoimentos de testemunhas.

O depoimento do médico estava marcado para o dia 1º de agosto, mas ele apresentou um atestado e será ouvido em uma nova data, ainda nesta semana. Segundo o delegado, o homem não tem histórico de outros crimes.

