Uma ex-funcionária de Gilson Cruz de Oliveira Monteiro, de 56 anos, suspeito de matar a adolescente Maria Vitória (foto), de 15 anos, relatou ao Fantástico que sofreu assédio enquanto trabalhava na padaria de Gilson em Monteiro, no Cariri da Paraíba. A mulher, que não quis ser identificada, descreveu uma rotina de medo e perseguição.

“Não ficava perto dele porque sabia que ele era capaz de fazer alguma coisa comigo. Ele me perseguia demais. Nunca deixei ele passar do ponto, me agarrar, me puxar, porque no primeiro momento que ele fez isso eu pedi pra ele me respeitar”, afirmou a ex-funcionária.

Ela revelou que as investidas do ex-patrão começaram quando ainda era cliente da padaria, também com 15 anos, mesma idade de Maria Vitória.

Necessitada de trabalho, aceitou uma vaga na padaria, onde as atitudes inadequadas de Gilson continuaram.

“Quando eu ia entregar o dinheiro, ele passava a mão na minha mão. De primeira, ele já quis ficar comigo, porque ele falou que eu era muito bonita e que ia me dar bem no trabalho. Aí depois que eu passei um bom tempo lá [na padaria], eu comecei a cortar, ser mais rígida, porque eu vi que não precisava daquilo”, relatou a ex-funcionária.

Gilson Cruz era proprietário de uma tradicional padaria em Monteiro, cidade onde ocorreu o feminicídio de Maria Vitória. O caso segue sob investigação.

