No final da tarde deste domingo (14), uma adolescente de 15 anos, identificada como Maria Vitória dos Santos, foi brutalmente assassinada a tiros em Monteiro, município do Cariri paraibano. O crime está sendo tratado pela Polícia Civil como feminicídio. O principal suspeito, Gilson Cruz, de 56 anos, está foragido.

De acordo com testemunhas, Maria Vitória mantinha um relacionamento com Gilson Cruz, e ambos estavam bebendo na casa dele, localizada no Loteamento Apolônio, no bairro de Bernardino Lemos, quando uma discussão acalorada começou. Durante a briga, Gilson teria sacado um revólver e disparado contra Maria Vitória, atingindo-a de forma fatal.

O delegado Sávio Siqueira informou que o relacionamento entre Maria Vitória e Gilson era marcado por constantes agressões. Contudo, não há registros policiais (boletins de ocorrências) anteriores dessas agressões.

“Ele atirou mais de uma vez, ele se certificou de fato acertá-la e acertou de uma maneira que não tinha como ela sobreviver”, disse o delegado.

Após o crime, Gilson entrou em contato com sua defesa e a Polícia Civil foi notificada do ocorrido através do advogado do suspeito. As autoridades foram acionadas imediatamente e estão conduzindo investigações intensivas para localizar e prender o suspeito.

