Nesta quarta-feira, 19, a Paraíba foi palco da maior operação policial de 2024, com a realização da Operação Renita. Conduzida pela Polícia Civil da Paraíba, a ação resultou na prisão de 32 indivíduos envolvidos em homicídios, crimes patrimoniais e tráfico de drogas.

A operação contou com o apoio do Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Iniciada há mais de um ano, a investigação identificou atividades criminosas de facções originárias de São Paulo e do Rio de Janeiro que buscavam se estabelecer na Paraíba. Integrantes com poder de comando dessas organizações foram monitorados pela Unidade de Inteligência Policial (Unintelpol/PCPB), culminando na emissão de 38 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão.

Os alvos da operação foram identificados nas cidades paraibanas de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e Gurinhém. A Polícia Civil do Rio de Janeiro colaborou ao monitorar e cumprir mandados judiciais em sua jurisdição.

O delegado Vitor Melo destacou a magnitude da Operação Renita. “Foi bastante exitosa, pois a investigação mostrou ao Judiciário todo o organograma do crime”, afirmou.

