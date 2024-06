O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB) e a Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Unidade de Inteligência Policial – Unintelpol, desencadearam, nesta quarta-feira (19), a Operação Renita.

O objetivo é reprimir organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro, em quatro cidades: Bayeux, Santa Rita, João Pessoa e Cabedelo.

Os agentes atuam no cumprimento de 38 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Entorpecentes da Capital, nas quatro cidades da região metropolitana de João Pessoa, além dos municípios de Gurinhém/PB e do Rio de Janeiro/RJ, no qual estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, com o apoio operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo as instituições que deflagraram a operação, as investigações continuam em andamento e outras medidas poderão ser adotadas, conforme o desenrolar dos fatos.

As investigações começaram há cerca de um ano desde a chegada de facção carioca na região metropolitana de João Pessoa e que desencadeou uma série de homicídios decorrente de disputas por áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

O termo “Renita” significa resiliência, resistência, persistência, obstinação, fazendo alusão ao compromisso da Polícia Civil e do Ministério Público com a sociedade paraibana para combater a criminalidade e garantir a paz e a tranquilidade da população.

As informações detalhadas sobre a operação serão divulgadas pela Polícia Civil.

