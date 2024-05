Na tarde desta quinta-feira, um caminhão boiadeiro tombou na rodovia BR-101, próximo à entrada do sítio Rigideira, em Monteiro, no Cariri paraibano.

O veículo seguia no sentido Monteiro quando o acidente ocorreu, gerando grande mobilização entre os moradores locais.

De acordo com relatos de populares, o caminhão estava carregado com bovinos no momento do incidente.

Imediatamente após o tombamento, os moradores da região se uniram em um esforço coletivo para socorrer os animais. Eles quebraram as grades do caminhão, permitindo que os bovinos escapassem do veículo tombado e se dispersassem pela área.

O condutor do caminhão sofreu apenas escoriações leves. Em seu relato, ele mencionou que, apesar do susto, os danos foram apenas materiais.