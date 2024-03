Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (1º), a Polícia Federal (PF) deu detalhes sobre a fuga e prisão do casal Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias. Eles foram presos na noite desta quinta-feira (29), na cidade de Escobar, localizada na província argentina de Buenos Aires.

Conforme explicou o Delegado Executivo Regional da Polícia Federal na Paraíba, Guilherme Torres, os donos da Braiscompany, responsáveis por aplicar golpes milionários através de um esquema de pirâmide financeira utilizando criptoativos, e que estavam foragidos há mais de um ano, estavam, ironicamente, se mantendo no país vizinho com criptomoedas.

Antônio e Fabrícia, que estavam com dois filhos menores de 18 anos, foram encontrados em um condomínio de luxo e já tinham passado por vários outros locais do país desde que fugiram do Brasil, por via terrestre.

Ainda segundo o delegado, o casal utilizou documentos de familiares para entrar na Argentina. “Eles utilizaram documentos verdadeiros para a fuga, mas eram de outras pessoas, de parentes, que concordaram com a fraude. Foi assim que eles cruzaram a fronteira. Os parentes podem, sim, responder judicialmente por isso”, revelou o delegado.

Futuro

A justiça argentina deve realizar ainda nesta sexta-feira uma audiência para ouvir o casal, em um processo semelhante ao das audiências de custódia realizadas no Brasil.

Durante essa audiência a justiça deve decidir o futuro dos presos.

Já no Brasil, a expectativa é que a Justiça Federal, por meio da 4ª Vara em Campina Grande, deva solicitar o pedido de extradição de Antônio e Fabrícia que, caso seja aceito, não tem prazo para tramitar e ser finalizado.

