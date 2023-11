Padre Egídio não estava em seu endereço; delegado relata prisão

Padre Egídio, ex-diretor do Hospital Padre Zé, teve a prisão decretada e se apresentou voluntariamente na sede do Gaeco em João Pessoa, na manhã desta sexta-feira (17). Ele foi preso por suspeita de desvio de R$140 milhões do hospital.

O delegado André Macedo informou que o padre está na central de Polícia de João Pessoa. Nas primeiras horas da manhã, os policiais foram até Recife para decretar a prisão do padre, mas não o encontraram.

De acordo com o delegado, o padre se apresentou calmo e tranquilo e se reservou a falar no judiciário. Ele fez o exame de corpo delito no IML e agora está aguardando na carceragem.

Por ter curso superior, é possível que o padre Egídio fique em uma cela especial. A audiência de custódia vai ser realizada em breve.

Dois mandados de prisão estão em aberto contra duas mulheres que trabalhavam no hospital Padre Zé, Amanda Duarte, ex-tesoureira, e Janine Dantas, ex-administradora do hospital. Elas são consideradas foragidas.