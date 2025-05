Vídeo: ParaibaOnline

Durante entrevista ao Jornal da Manhã nesta quinta-feira (29), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, destacou os avanços no projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e confirmou a primeira licitação para o dia 26 de junho, voltada à construção do terminal principal na Estação Velha.

“O VLT não se resolve com um botão. É um projeto complexo, que exige articulação com o Governo Federal, devolução da linha férrea pela Transnordestina e cessão ao município. Mas já temos o trecho do Aluízio Campos até as imediações da FAP garantido, e estamos avançando para estender até Galante”, explicou Bruno.

O prefeito também revelou que o projeto executivo já foi concluído, e que a iniciativa contempla três grandes etapas: a revitalização da linha centenária, a construção de nove terminais de embarque e a aquisição do trem.