*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o prefeito Bruno Cunha Lima voltou a comentar sobre o apoio institucional do Governo da Paraíba ao Maior São João do Mundo. Segundo ele, não procede a informação de que a Prefeitura teria proibido a organização do evento de captar recursos junto ao Estado.

“É claro que não, jamais. Muito pelo contrário. Essa é uma questão até óbvia. Há pelo menos 20 anos que Campina Grande não sabe o que é um apoio institucional do governo do Estado para o São João”, afirmou o prefeito.

Bruno destacou ainda que, mesmo sem essa colaboração, a cidade aprendeu a sustentar o evento com coragem e inovação.

“Campina construiu um modelo que hoje depende de zero reais da Prefeitura. Claro que todo apoio institucional que for designado será sempre muito bem-vindo”, completou.

Ao comparar com outras cidades, o prefeito citou o caso de Caruaru, em Pernambuco, que investe mais de R$ 30 milhões apenas com recursos da prefeitura local, além do suporte estadual e de patrocinadores.