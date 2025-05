Médico Luciano Holanda se emociona ao falar do sogro, José Targino

Faleceu na sexta-feira, 16, aos 92 anos, o médico José Targino, um dos maiores nomes da medicina paraibana e fundador do Hospital Antônio Targino, referência em Campina Grande.

Conforme o também médico Luciano Holanda, genro do Dr. Targino, ele dedicou sua vida à medicina e ao desenvolvimento da saúde.

“Dr. Tagino foi um verdadeiro baluarte da medicina em Campina Grande. Ele não apenas desenvolveu, como também abriu as portas dos principais hospitais da cidade, deixando um legado que transformou a saúde da região. O hospital que leva o nome de seu pai foi, por muito tempo, considerado o maior hospital do interior do Nordeste — reflexo direto de sua visão, dedicação e compromisso com o bem-estar da população. Dr. Tagino foi um grande homem, um benfeitor generoso, um pai exemplar e, para mim, um sogro que tive como um verdadeiro pai”, comentou Luciano.